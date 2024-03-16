اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال المغرب

السبت، 16 مارس 2024 12:04 ص
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال المغرب ريختر
أ ش أ

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أفاد المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل، بأن هزة أرضية سجلت بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر فى منطقة الريف شمال المغرب.

ووقعت الهزة الأرضية فى تمام الساعة الثامنة و17 دقيقة بالتوقيت المحلي، وشعر بالهزة معظم سكان المنطقة بما فى ذلك مدن الحسيمة، الناظور، والدريوش.

ووفقاً لمواقع رصد الزلزال، فقد سجلت بؤرة الهزة فى سواحل إقليم الدريوش، على بعد 72 كيلومتراً من إقليم الناظور و29 كيلومتراً من الحسيمة شمال المغرب، وبلغ عمق الهزة 16 كيلومتراً، مما أدى إلى شعور السكان بها بشكل قوي.

 







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المغرب

الحسيمة

الناظور




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