زاخاروفا: سنستدعى السفير البريطانى إن لم تتوقف لندن عن محاولات التدخل بالانتخابات الروسية

وكالات

أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الجانب الروسى سيضطر لاستدعاء السفير البريطانى لدى موسكو نايجل كيسى إن لم تتوقف محاولات لندن التدخل بالانتخابات الرئاسية الروسية، بحسب "روسيا اليوم".

وسخرت زاخاروفا فى منشور لها عبر "تيلجرام من "ضعف وجرأة السفارة البريطانية" ولفتت إلى أن السلطات الروسية بحوزتها أدلة واضحة تثبت محاولات التدخل فى الانتخابات الروسية.

وعلقت زاخاروفا على منشور للسفارة البريطانية التى اعتبرت فيه أن روسيا ليس لديها أسس قانونية لإجراء انتخابات فى شبه جزيرة القرم والمناطق الجديدة.

وقالت: "لدى سؤال للسفارة البريطانية: "هل كان سفيركم فى ساحة سمولينسكايا وسط موسكو؟ (مقر الخارجية الروسية).. لا تسعدنا رؤيته لكننا سنستدعيه إن لم يتوقف كل هذا".

وأشارت زاخاروفا إلى أنها تتفهم الهستيريا التى تعيشها لندن، لأنه "على الرغم من كل المكائد الغربية، تجرى الانتخابات بالتزامن وبشكل منظم فى روسيا وخارجها، وبنسبة مشاركة مرتفعة وفق بيانات لجنة الانتخابات المركزية".

وشددت زاخاروفا على أن "الانتماء والخيار يقرره مواطنو روسيا وليس التاج البريطانى".

وأشارت إلى أن سكان شبه جزيرة القرم اتخذوا خيارهم فى استفتاء عام 2014 قبل 10 سنوات بالضبط، وسكان لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتى خيرسون وزابوروجيه عام 2022، وأشارت إلى أن لندن لا يمكنها أن تتقبل حقيقة أن الأيام التى كانت تقرر وتحدد وتفرض فيها على الآخرين قد ولّت.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الروسية يوم أمس وستستمر حتى الـ17 من مارس الجارى، وبلغت نسبة المشاركة حتى منتصف نهار اليوم الثانى 40.05%

ويتنافس فى هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالى الديمقراطى الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعى الروسي" نيكولاى خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.