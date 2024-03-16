زاخاروفا: الغرب نظم حملات تضليل لتعطيل الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

وكالات

أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الدول الغربية المعادية لروسيا حاولت بنشاط خلال السنة الأخيرة تعطيل الانتخابات الرئاسية الروسية، بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت زاخاروفا: "تحركات خصومنا المعادية لم تبدأ قبل أسبوع ولا حتى شهر، بل يبدو لى أنهم بذلوا كل ما فى وسعهم خلال العام الماضى لتعطيل الانتخابات أو منع إجرائها، أو تشويه الانتخابات بمختلف الطرق".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الغرب نظم حملات تضليل ومارس نفوذه فى الفضاء السيبرانى من نشر وترويج محتويات مغرضة، إلى حظر تطبيقات المؤسسات والمنظمات الروسية على المنصات الرقمية، وهو ما "يعد عنصر تأثير فى غاية الجدية".

وأضافت زاخاروفا أنه لتحقيق هذه الأهداف تم أيضا استخدام المعارضة المأجورة، التى تبين أن عناصرها أما من عملاء النفوذ، أو مجرد مأجورين.

وقالت: "لقد تم استخدام كل شيء، ولكن كل ذلك لم يساعد الغرب فى تحقيق هدفه. لا شك فى أن وحدة مواطنى روسيا التى تظهرها الانتخابات الرئاسية الجارية فى البلاد، تثير غضب وكراهية الغرب... اتحدت بلادنا فى مواجهة التهديد الواضح، ولحل المشاكل التى تواجهنا. وهذا كله يثير غضب الغرب ويثير الكراهية والمشاعر العدوانية هناك".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الروسية يوم أمس وستستمر حتى الـ17 من مارس الجارى.

ويتنافس فى هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالى الديمقراطى الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعى الروسي" نيكولاى خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.