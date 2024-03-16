خيط الجريمة.. قهوجى ينهى حياة صديقه بدعوة إهانته أمام الناس فى الزيتون

كتب سليم على

يقدم"اليوم السابع" فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة"، والتي تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" .

شهدت منطقة الزيتون جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم عامل بمقهى على قتل صديقه الذى يعمل معه بنفس المقهى مستخدما سكين حاد سدد له طعنات نافذة في يسار صدره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تفاصيل الواقعة بدأت بأن المتهم والمجنى عليه تربطهما صداقة كبيرة وصلت إلى أنهما يقيمان في نفس السكن ويعملان في مكان واحد، وبحكم الصداقة التي ربطتهما في العمل جعلت كلًا منهما يعرف أسرارًا عن الآخر ولكن الأخير حاول أن يمزح مع صديقه أمام الجميع في محل العمل ولكن هذا لم يرض به المتهم ولم يتقبله وغضب منه بشكل كبير حتى قاده الشيطان بان ينتقم منه.

يوم الواقعة قرر أن ينهي حياته ويتعدى عليه تأديبًا له عما فعله وثأرًا لكرامته التي ضاعت أمام جميع العاملين في المقهى، فذهب إليه في محل سكنهما خلال تجهيزه الفطار، وسدد له طعنات نافذة في يسار صدره أردته قتيلًا في الحال، وعندما حاول من يعيش معه نجدته وإسعافه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.