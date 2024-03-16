حكاية معبد هابو.. بناه رمسيس الثالث لسرد بطولاته منذ 3200 عام.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نرصد لكم خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة معابد تاريخية حول الأقصر ، فى خدمة للقراء لمعرفة تاريخ الأجداد وتفاصيل وقصة كل معبد من معابد الأقصر العظيمة التي بناها ملوك الأسر المصرية القديمة وأصبحت مزارات أثرية عالمية يزورها السياح القادمين من مختلف دول العالم للإستمتاع بتلك القصص الشيقة من داخل المعابد.

وتأتى خامس حلقات المعابد التاريخية فى الأقصر، فى مدينة القرنة بالبر الغربى، وهو معبد مدينة هابو العظيمة والذي يطلق عليه بيت ملايين السنين، وهو المعبد الذي قام ببنائه الملك رمسيس الثالث لإقامة الطقوس الجنائزية و لعبادة المعبود آمون، حسبما يقول نوبى جاد أحد رجال الإرشاد السياحى من غرب الأقصر، موضحاً أن مدينة هابو تضم معبد رمسيس الثالث وقدس الأقداس وصالات الأساطين الثلاث.

ويضيف نوبى جاد لـ"اليوم السابع"، إن مدينة هابو صممت المدينة على طراز المعابد فى منطقة سوريا القديمة التى رآها رمسيس الثالث أثناء حروبه، وهى التى أقيمت على مساحة 10 أفدنة، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 200 متر، موضحاً إنه يعد معبد هابو من أكبر وأهم المعابد المحصنة فى مصر القديمة حيث يبلغ ارتفاع السور الخارجي للمعبد نحو 17.7 متراً، والتى تمتاز بسورين أحدهما داخلي والآخر خارجى، والأخير له بوابة عملاقة تسمى المجدل، وتوجد على جدران المعبد العديد من الرسوم التي تحكي قصص حروب الملك رمسيس الثالث وقصص عن الحملات العسكرية التي خرج بها من مصر والأعداء الذين هزمهم، ولا تزال ألوان المدينة متواجدة على الأعمدة والجدران والأسقف رغم مرور آلاف السنين على إنشائها.

ويؤكد المرشد السياحى إبن مدينة القرنة، إنه تم بناء المدينة منذ ما يقرب من 3200 عام موضحاً أن المعبد يضم 5 تماثيل لرمسيس الثالث وزوجاته مهدمة منذ عهد الرومان و16 تمثال للملك رمسيس الثالث مفقودة بسبب تخريب الرومان ولم يتبقى منها سوى القواعد فقط.