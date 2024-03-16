اليوم السابع
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حريق في مصفاة للنفط بمقاطعة "سامارا" الروسية جراء هجوم أوكراني

السبت، 16 مارس 2024 11:02 ص
حريق في مصفاة للنفط بمقاطعة "سامارا" الروسية جراء هجوم أوكراني حريق - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن حاكم مقاطعة سامارا غربي وسط روسيا، دميتيري أزاروف، اشتعال حريق بمصفاة "سيزران" النفطية بالمقاطعة جراء تعرضها لهجوم بمسيّرة أوكرانية، مشيرا إلى إسقاط مسيرة أخرى استهدفت مصفاة "نوفوكويبيشيفسك" بالمقاطعة.

وقال أزاروف، بحسب وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية، اليوم /السبت/ :" تعرضت مصفاة "سيزران" لهجوم بطائرة مسيرة صباح اليوم؛ ما أسفر عن اندلاع حريق بوحدة لتكرير النفط بالمصفاة، ووفقا للبيانات الأولية لم تقع أية إصابات بين فنيي المصفاة وعمالها، منوها بإحباط محاولة أخرى لمهاجمة مصفاة "نوفوكويبيشيفسك" لتكرير النفط في المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار".

ونشرت وكالة أنباء (نوفوستي) فيديو للحريق وعمليات السيطرة عليه من قبل رجال الإطفاء.

يُذكر أن المسيرات الأوكرانية تركز في هجماتها الأخيرة داخل الأراضي الروسية على مواقع ومنشآت النفط وتكريره.

 







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