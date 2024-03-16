جهاز تنمية المشروعات: اهتمام خاص بتمويل مشروعات المرأة وتمكينها اقتصاديا

كتب إسلام سعيد

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على الاهتمام الكبير الذي يوليه الجهاز لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة المصرية لتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وتفعيل دورها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مساعدتها على إقامة مشروعاتها الخاصة وتسهيل استفادتها من مختلف أوجه الدعم التي يقدمها الجهاز سواء كان ماليا أو فنيا. وأكد رحمي على أن كافة برامج الجهاز التنموية تضع المرأة على قمة أولوياتها بهدف دعم تواجدها المجتمعي ومساعدتها على رفع مستوى معيشتها ومن ثم عائلتها. وأشار إلى أن هذا التوجه يتشارك مع الاستراتيجية القومية لدعم المرأة، لذا أطلق الجهاز العديد من المبادرات التي تستهدف دعم المرأة في قطاع المشروعات الصغيرة وتشجيعها على إقامة عملها الحر أو تطوير مشروعها القائم بالفعل.

ومن جانبهن، اعتبرت عدد من صاحبات المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات شريكا للنجاح في أعمالهن الخاصة، بعد استفادتهن الكبيرة من باقة الخدمات غير المالية التي يتيحها الجهاز لعملائه فضلا عن تسهيل مشاركتهن في المعارض المركزية المتنوعة والذي يعود عليهن بفائدة تسويقية تساعدهن على التوسع في مشروعاتهن وتوفير المزيد من فرص العمل للعاملين بهذه المشروعات.

وتقول ياسمين السويفي صاحبة مشروع "سويفش" مطعم أسماك بالقاهرة: "تعرفت على جهاز تنمية المشروعات وحصلت على تمويل من الجهاز لإقامة المطعم الخاص بي المتخصص في تقديم الأسماك بأنواعها واستفدت من هذا التمويل في عدد من المجالات من أهمها تجهيزات المطابخ والديكورات التي كان لها دور كبير في جذب عملاءنا ، و نحرص على تقديم الأسماك بأسعار ملائمة لكل فئات وشرائح العملاء، وأؤمن بأن الجودة ترتبط بحرص العاملين بالمطعم على تقديم تجربة مميزة للعميل، وتجنب الهدر".

وتضيف ياسمين خريجة الجامعة الأمريكية أنها عشقت حرفة صيد السمك منذ نعومة أظافرها، بعد ما رافقت والدها في كثير من رحلات الصيد، إلى أن تخرجت من الجامعة والتحقت بعدد من الوظائف في مجال الدعاية والإعلان، قبل أن تسترجع هواية الطفولة لتأسيس مشروعها الخاص.

وتقول ياسمين: " ...عندما فكرت في تأسيس مشروعي اخترت مطاعم الأسماك، فأجريت بحثا عن أماكن تقديم الأسماك في القاهرة ومدى إقبال العملاء على هذا الطعام والأجواء الأنسب لهذه الوجبة واخترت جهاز تنمية المشروعات لاستكمل تمويل مشروعي لأنه أفضل جهات التمويل التي تقدم الدعم المالي والفني بالإضافة إلى استخراج الأوراق اللازمة للمشروع."

أما زهيرة معبد صاحبة العلامة التجارية" مينيز" فتقول إنها استفادت من جهاز تنمية المشروعات في عدد من المجالات أهمها أنها تلقت عدد من الدورات التدريبية منها دورة في الإدارة المالية للمشروعات كما شاركت في معارض متعددة داخلية وخارجية والتي تعتبرها زهيرة: "فرصة تسويقية كبيرة لتكوين علاقات واكتساب عملاء جدد والتعرف على أذواق العملاء". وتضيف زهيرة أن الجهاز منحها شهادتي التصنيف والمزايا، لتنضم للقطاع الرسمي في الدولة مما يتيح لها الفرصة للحصول على تمويل وخدمات متعددة من مختلف الجهات في الدولة.

زهيرة تؤمن تمامًا بالحكمة القائلة "العقل السليم في الجسم السليم"، ولأنها تعلم جيدا فائدة الفواكه المجففة ومحتواها وقيمتها الغذائية العالية، بدأت تفكر في تجفيف التفاح ومن هنا تولدت فكرة إقامتها لمشروعها الخاص.

وأقامت السيدة زهيرة معبد مزرعة بمنطقة البدرشين بالجيزة واستعانت بعدد من العمالة أغلبهم من سيدات إحدى القرى، وبدأت العمل في مشروع رائد في مجال الصناعات الغذائية وهو الفواكه والخضروات المجففة، حيث تعتبر منتجاتها مصرية 100%.



دينا الجيزاوي وتقول دينا الجيزاوى ابنة محافظة دمياط، إنها تعتبر الجهاز شريكا لها منذ أن أقامت مشروعها لصناعة الأثاث حيث قدم لها العديد من الخدمات المالية وغير المالية وأهمها المشاركة في المعارض المحلية والعالمية ومن ضمنهم معرض صنع في دمياط الذي يقيمه الجهاز في القاهرة كل عام ليكون بوابة تسويقية لمصانع دمياط لتصل لعدد أكبر من العملاء في القاهرة والجيزة.

وأكدت أن قطاع الأثاث من أهم القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية في مصر موضحة أنها تعمل بشكل مستمر على تطوير منتجاتها لتتفق مع الأذواق المعاصرة للمستهلكين واحتياجاتهم وأشارت إلى أنها حاليا تمتلك ورشة متخصصة في صنع الأثاث المودرن والتي توفر من خلالها فرص عمل للعشرات من العاملين المهرة في مختلف المراحل الإنتاجية.