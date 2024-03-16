جهاز العبور الجديدة يجري القرعة الثالثة لأراضي جمعية الأمل

كتب أحمد حسن

أجرى جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ، القرعة العلنية اليدوية الثالثة للمواطنين حائزى قطع الأراضى الذين تمت الموافقة على طلبات توفيق أوضاعها بنطاق جمعية الأمل " سابقاً "، والتزموا بسداد المستحقات حتى 2024/02/25 بعدد 330 مواطنا، للتسكين على قطع أراض بشرائح المساحات (276م - 400م - 450م - 500م).

وأكد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن ذلك يأتي استمراراً لما قام به الجهاز خلال الفترات السابقة من عمل مكثف لتحقيق حلم حائزى قطع الأراضى الواقعة فى نطاق القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة.

وقال الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إنه تم إجراء القرعة بين جميع المواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط، تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وحضر القرعة لفيف من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقيادات الجهاز، ومستشارى مجلس الدولة، والجهات ذات الصلة.

وهنأ مسئولو جهاز مدينة العبور الجديدة، المواطنين الفائزين فى القرعة العلنية اليدوية الثالثة، بينما أشاد المواطنون بالتنظيم وسهولة الإجراءات، وإعلان النتيجة، كما تم تسليم إخطار التخصيص للمواطنين فى نفس الوقت.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، مشروع عمارات الطابع الحديث والذى يضم 78 عمارة بها 1872 وحدة سكنية، استعداداً لتسليم 45 عمارة منها تضم 1080 وحدة لحاجزيها قريبا، وكذلك 33 عمارة أخرى بها 792 وحدة سكنية تم الإعلان عن قرعة علنية يدوية تكميلية لها بين المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز .

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أهمية توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين الحاجزين للوحدات، وجودة أعمال التشطيبات النهائية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمسطحات الخضراء والصيانة في المرحلة المقبلة، للحفاظ على الجهد المبذول فى المشروعات التى تقدمها الدولة للمواطنين.