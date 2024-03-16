اليوم السابع
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جمع 1.8 مليون جنيه.. ضبط مستريح كروت الشحن في المنيا

السبت، 16 مارس 2024 12:18 م
جمع 1.8 مليون جنيه.. ضبط مستريح كروت الشحن في المنيا أموال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) بتضررهم من صاحب محل لخدمات الإتصال "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبلغ مالى (1,8 مليون جنيه) منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة كروت شحن الهواتف المحمولة نظير أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه توقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
 
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق.






وزارة الداخلية

جرائم الأموال العامة

الأموال العامة

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