اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تونس وسوريا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون في المجال الديني لنشر قيم الوسطية

السبت، 16 مارس 2024 09:19 ص
تونس وسوريا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون في المجال الديني لنشر قيم الوسطية علم سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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أكد وزير الشؤون الدينية التونسي الدكتور إبراهيم الشائبي والسفير السوري لدى تونس محمد محمد، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في المجال الديني من خلال نشر قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف الفكري ومجابهة التشدد الديني.

وذكرت وزارة الشؤون الدينية التونسية - في بيان - أن الدكتور الشائبي استقبل في مقر الوزارة السفير السوري حيث سلمه رسالة خطية من نظيره السوري الدكتور محمد عبد الستار. ‏

‏ ‏وأشار البيان إلى أن اللقاء حضره ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعدد من مسؤولي وزارة الشؤون الدينية التونسية.

 







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