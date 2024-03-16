تقرير للبنك الدولى: 850 مليون شخص فى العالم لا يحملون بطاقات هوية رسمية

كتب عبد الحليم سالم

لا يزال هناك نحو 850 مليون شخص على مستوى العالم لا يحملون بطاقات هوية رسمية، وهناك 220 مليون آخرين ليس لديهم سجل رقمي لهوياتهم، وذلك وفق تقرير حديث للبنك الدولى .

وفي عام 2021، اعتمد جميع البالغين تقريباً في البلدان الغنية استخدام المدفوعات الرقمية، مقارنة بنسبة 37% فقط في البلدان منخفضة الدخل. لكن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت أقل معدل لاعتماد هذه المدفوعات حيث بلغ نحو 6% من السكان.

وعلى نحو مماثل، فإن ثلثي السكان البالغين في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ والبلدان مرتفعة الدخل يقومون بالتسوق عبر الإنترنت، في حين أن أقل من 10% من سكان أفريقيا وجنوب آسيا يقومون بذلك.

أشار التقرير إن القدرة على إنشاء المحتوى وإدارة التكنولوجيا الذكية التي لا يمكن أحياناً تمييزها عن تلك التي تم إنشاؤها من قبل البشر قد دفعت قدرات نموَ الذكاء الاصطناعي إلى آفاق جديدة. وزادت المُحددات المستخدمة لقياس درجة التعقيد في الذكاء الاصطناعي بشكل كبير من 255 محدداً فقط في عام 1955 إلى 1.6 تريليون محدداً في عام 2022.

ومع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، فهو لديه القدرة على تسريع وتيرة النمو والكفاءة وإتاحة الفرص للبلدان النامية بما توفره تطبيقاته في قطاعات التعليم والنقل والاستدامة، وفي العديد من القطاعات الأخرى.