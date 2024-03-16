تعرف على مشروع إنشاء مستشفى المعلمين الجديدة بحى العقاد بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تتابع محافظة أسوان ، مشروع مستشفى المعلمين الجديدة، ضمن المشروعات الجارى تنفيذها فى جنوب مصر، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عنها:

تقع مستشفى المعلمين الجديدة بمنطقة إمتداد حى العقاد بمدينة أسوان.

تقوم بإنشائها نقابة المعلمين.

تقع على مساحة 1300 م2 من إجمالى المساحة الكلية 7500 م2.

يتكون مبنى المستشفى من 5 أدوار.

يضم المستشفى 10 عيادات خارجية.

وتضم أيضا، 60 سرير بمختلف درجات الإقامة وأجنحة مميزة ، و 20 سرير عناية مركزة ، و 10 حضانات أطفال ، و 8 غرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى.

وبرنامج أطباء زائرين ، ومعامل تحاليل وبنك الدم والأشعة لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى لتحقيق رضاء المرضى ، وكذا تحقيق هدف للسياحة العلاجية.