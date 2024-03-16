اليوم السابع
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بطاقة 60 سرير..

تعرف على مشروع إنشاء مستشفى المعلمين الجديدة بحى العقاد بأسوان

السبت، 16 مارس 2024 02:00 ص
تعرف على مشروع إنشاء مستشفى المعلمين الجديدة بحى العقاد بأسوان مشروع إنشاء نقابة المعلمين بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تتابع محافظة أسوان، مشروع مستشفى المعلمين الجديدة، ضمن المشروعات الجارى تنفيذها فى جنوب مصر، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عنها:
 
تقع مستشفى المعلمين الجديدة بمنطقة إمتداد حى العقاد بمدينة أسوان.
 
تقوم بإنشائها نقابة المعلمين.
تقع على مساحة 1300 م2 من إجمالى المساحة الكلية 7500 م2.
يتكون مبنى المستشفى من 5 أدوار.
يضم المستشفى 10 عيادات خارجية.
وتضم أيضا، 60 سرير بمختلف درجات الإقامة وأجنحة مميزة ، و 20 سرير عناية مركزة ، و 10 حضانات أطفال ، و 8 غرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى.
وبرنامج أطباء زائرين ، ومعامل تحاليل وبنك الدم والأشعة لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى لتحقيق رضاء المرضى ، وكذا تحقيق هدف للسياحة العلاجية.






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