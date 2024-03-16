تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شقيقته بالمنيا

قرر المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول، لنيابيات شمال المنيا، تجديد حبس قاتل شقيقته، بإحدى قرى مركز بني مزار، شمال المنيا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكلف البحث الجنائي باستكمال التحريات عن الواقعة، وكلف النيابة العامة باستكمال التحقيقات مع المتهم، وسماع شهود العيان والإثبات، وأسرة المجني عليها .

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت إخطارا من أهالي عزبة تابعة لمركز بني مزار، الإثنين الماضي 11 مارس، بقيام عامل، بذبح شقيقته، بسلاح أبيض (سكين) .

انتقل فريق البحث الجنائي، بمركز بني مزار، إلى موقع الحادث، وتبين قيام، عامل، ومقيم بإحدي قري مركز بني مزار، بذبح شقيقته 25 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان.

تم القبض على المتهم، والسلاح المستخدم (سكين)، وبسؤاله اعترف بارتكابة جريمته بقصد الثأر لشرفه.

تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وجثة المجني عليها، وإخطار النيابة العامة التصرف.