اليوم السابع
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تأجيل استئناف المتهم بالتسبب في إصابة إيمان الحصري بعاهة على حبسه لـ13 أبريل

السبت، 16 مارس 2024 05:19 م
تأجيل استئناف المتهم بالتسبب في إصابة إيمان الحصري بعاهة على حبسه لـ13 أبريل إيمان الحصرى
كتب أحمد حسني

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أجلت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، استئناف المتهم بالتسبب في إصابة الإعلامية إيمان الحصري بعاهة، على حكم حبسه عامين مع الشغل، لجلسة 13 أبريل . 
 
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية عاقبت الطبيب"م .غ"، بالسجن عامين مع الشغل وألزمته بسداد كفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.
 
وأجرى المتهم عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، وتسبب في تعرضها لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد يودى بحياتها.
 
وغادرت إيمان الحصري، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب الخطأ الطبي تعرضت له فى أبريل 2021،ثم خضعت لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.
 
يذكر أن المتهم حكم عليه فى العديد من القضايا المشابهة، حيث عرّض العديد من المرضى للخطر.
 
 






ايمان الحصرى

مرض ايمان الحصرى

الاعلاميه ايمان الحصرى




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