امتداد حريق استوديو الأهرام لعقار مجاور.. واستمرار جهود السيطرة على النيران

كتب بهجت أبو ضيف

امتد حريق اشتعل باستوديو الأهرام، بمنطقة العمرانية في الجيزة، إلى عقار مجاور، في الوقت الذي تمت فيه عملية الإخلاء، ويواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة، جهودهم للسيطرة على النيران قبل امتدادها لأنحاء الاستوديو.

وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لإخماد النيران، بسبب سرعة انتشار النيران، نتيجة اندلاعها بأخشاب خاصة بموقع تصوير إحدى المسلسلات كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات، وجاري السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.