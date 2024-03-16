اليوم السابع
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اليونيسيف: غزة على شفا مجاعة قد تودى بحياة آلاف الأطفال

السبت، 16 مارس 2024 11:00 م
اليونيسيف: غزة على شفا مجاعة قد تودى بحياة آلاف الأطفال غزة
أ ش أ

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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" من أن قطاع غزة الفلسطيني، على شفا مجاعة قد تودى بحياة آلاف الأطفال .

وكشفت اليونيسيف - فى بيان أذاعته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /السبت/، أنه يتم تسجيل ارتفاع حاد بحالات سوء التغذية فى صفوف الأطفال والرضع وسط مساع دولية للإسراع فى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة قد دعت مجددا إلى ضرورة دخول المساعدات بشكل فورى لوقف المجاعة فى قطاع غزة. وأضافت: "إن الاحتلال الإسرائيلى يقوم بجميع أشكال العدوان على قطاع غزة فى إطار الإبادة الجماعية من التجويع والقتل، وأصبحت المجاعة تطال الأطفال والرضع".

 







الامم المتحدة

اليونيسيف

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غزة

حرب غزة




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