اليوم السابع
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السبت، 16 مارس 2024 06:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليمن يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن تدابير مكافحة الإسلاموفوبيا

السبت، 16 مارس 2024 04:05 م
اليمن يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن تدابير مكافحة الإسلاموفوبيا الأمم المتحدة
أ ش أ

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رحبت الجمهورية اليمنية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معنى بمكافحة الإسلاموفوبيا.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم/ السبت/ - دعمها لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الأفكار المتطرفة، والتعصب الديني، والكراهية، والتحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين.


وشددت الوزارة اليمنية على أهمية ترسيخ ثقافة التسامح والسلام والحوار بين أتباع الأديان والحضارات، استنادًا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات بما يحقق السلام والنماء والازدهار لشعوب العالم.

 

 







الأمم المتحدة

اليمن

مجلس الأمن

صنعاء




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