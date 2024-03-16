اليمن والإمارات يبحثان تعزيز التعاون والمتغيرات على المستويات الوطنية والإقليمية

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بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع وزير الخارجية بدولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مجالات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، كما تبادلا وجهات النظر وموقف البلدين تجاه مجمل القضايا والمتغيرات ذات الاهتمام المشترك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه ابن مبارك من وزير الخارجية الإماراتى؛ حيث جرى خلاله أيضًا التطرق إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بدعم الحكومة اليمنية فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والتنموية.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الإماراتي، التأكيد على التزام بلاده فى مواصلة دعمها لمجلس القيادة الرئاسى والحكومة اليمنية ومساندتها كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمنى ويسهم فى ترسيخ أمنه واستقراره.