اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي لكشف سبب احتراق شقة في روض الفرج

السبت، 16 مارس 2024 05:00 ص
النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي لكشف سبب احتراق شقة في روض الفرج حريق_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع الحريق الذى نشب داخل شقة سكنية في دائرة قسم روض الفرج، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، والوقوف على أسباب الحريق.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة باشتعال النيران في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.







المعمل الجنائى

حريق شقة

شبه جنائية

روض الفرج




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