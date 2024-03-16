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الكنيسة تقرر إقامة صلوات تجنيز رهبان جنوب أفريقيا غدا الأحد

السبت، 16 مارس 2024 11:00 ص
الكنيسة تقرر إقامة صلوات تجنيز رهبان جنوب أفريقيا غدا الأحد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إقامة صلوات تجنيز الآباء الرهبان الثلاثة:
- الراهب القمص تكلا الصموئيلي
- الراهب يسطس آڤا ماركوس.
-  الراهب مينا آڤا ماركوس.
 
وذلك في مطرانية جنوب أفريقيا غدًا الأحد الساعة العاشرة صباحًا.
 
وأناب قداسة البابا تواضروس الثاني صاحبي النيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا، والأنبا جوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها والأب القس إليشع رزق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بواشنطن لحضور صلوات التجنيز.
 
وذكرت الكنيسة أنه سيتم إعادة الجثامين إلى مصر، عقب إنهاء إجراءات السفر، للصلاة عليهم ودفنهم في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.
 
واختتمت بيانها سنوافيكم بكافة التفاصيل أولاً بأول
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

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