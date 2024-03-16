الكنيسة الأسقفية تعقد مؤتمرا لتدريب القساوسة والخدام.. صور

كتب ـ محمد الأحمدى

شارك الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في مؤتمر تدريب القساوسة والخدام، بالتعاون مع إحدى المؤسسات، حيث عُقد المؤتمر على مدار 3 أيام، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

واستهدف المؤتمر تدريب الخدام والقساوسة على الأساليب الحديثة للوعظ التفسيري، وتعزيز استخدام التفسيرات الحديثة فيهِ، إذ ألقى كلاً من القس ميرفين إلوف راعي كنيسة سانت جيمس في مدينة كيب الأفريقية، ومدير المبادرات الأفريقية لصندوق تشارلز سيمون، وروبرت كيني مدير الخدمات لصندوق تشارلز سيمون، محاضرات حول الأساليب الحديثة للوعظ، مع التركيز على أهمية استخدام الكتاب المقدس كأداة أساسية للخدمة.

وضم المؤتمر العديد من الورش لدراسة رسالة تيموثاوس الثانية من الكتاب المقدس، والتي يكون مضمونها تعليمات بولس الرسول لتلميذهُ تيموثاوس حول كيفية الوعظ والخدمة، وذلك بحضور عدد كبير من القساوسة والخدام بالكنيسة الأسقفية، حيث أتيحت لهم الفرصة لتبادل الخبرات والأفكار مع بعضهم البعض.

جدير بالذكر، أن التدريب يشمل برنامج تدريب الوعظ الذي يحتوي على التدريس النظري للمواضيع اللاهوتية والكنسية، والمشاركة في الأنشطة الكنسية، بالإضافة إلى إرشاد ودعم شخصي من راعي ذو خبرة للمتدربين، إذ تكون رؤية المؤسسة هي تدريب الجيل القادم على تفسير الكتاب المقدس بحسب الإيمان المُسّلم للقديسين.