العليا للانتخابات التونسية تعلن إجراء انتخابات المجلس الوطنى للجهات والأقاليم 27 مارس

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم /السبت/ أن انتخابات المجلس الوطنى للجهات والاقاليم ( الغرفة النيابية الثانية) ستجرى يوم 27 مارس الجارى وسيتم الاعلان عن نتائجها مباشرة بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات.

وقال الناطق الرسمى باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلى المنصرى إن فتح باب الترشحات لهذه الانتخابات سيكون أيام 20 و21 و22 مارس الجاري. وذلك وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

وأضاف المنصرى أن المترشحين المعنيين بهذه الانتخابات هم اعضاء مجالس الجهات الذين تم اختيارهم بآلية القرعة حيث سيتم انتخاب 3 أعضاء عن كل مجلس جهوى ، إلى جانب أعضاء مجالس الاقاليم (5 مجالس) عبر انتخاب عضو وحيد عن كل مجلس ليكون العدد الاجمالى لاعضاء المجلس الوطنى للجهات والاقاليم 77 عضوا.