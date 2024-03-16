الصحة العالمية: 65% من السوريين بحاجة لمساعدات صحية بعد 13 عاما من الحرب

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية ، فى بيان لها ، إن هناك عددا غير مسبوق من السوريين المحتاجين للمساعدات بعد 13 عاماً من الحرب

وأضافت فى بيان لها لقد خلفت ثلاثة عشر عاماً من الصراع 16.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية و15 مليون شخص - 65% من السكان - بحاجة إلى المساعدة الصحية في سوريا، وهذا هو أكبر عدد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية منذ بدء الصراع في عام 2011.

وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "يوجد حالياً عدد من السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدة أكبر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب". "لقد ولد جيل كامل في ظل الحرب، لا يعرف سوى انعدام الأمن والحرمان، ويواجه الصدمة تلو الصدمة المتكررة. نحن بحاجة إلى بذل كل الجهود لحماية وتعزيز النظام الصحي في سوريا حتى يتمكن جميع الناس في جميع أنحاء البلاد من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها.

أضاف الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير 2023 طبقة أخرى من المعاناة للأشخاص الذين دمرتهم سنوات الحرب. منذ تصاعد الأعمال العدائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أكتوبر 2023، أصبح الوضع الأمني ​​في سوريا غير مستقر بشكل متزايد، لا سيما في المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية.

وقالت منى أحمد، وهي من حماة في غرب وسط سوريا: "لقد نزحت أربع مرات"، "أريد فقط أن تنتهي هذه الحرب وأعود إلى منزلي."

اليوم، 65% فقط من المستشفيات و62% من مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء سوريا تعمل بكامل طاقتها. إن التأثير على الصحة العقلية هائل، مع زيادة مستويات الاكتئاب والاضطرابات المرتبطة بالتوتر بما يقدر بنحو 200% و600% على التوالي. وقد أدت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي تفاقمت بسبب العقوبات، إلى ترك ما يقرب من 90% من السكان يعيشون في فقر مع قدرة محدودة على تحمل تكاليف الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية.

"عمري 52 عامًا، لكني أبدو أكبر سنًا بكثير. قالت ممرضة في مركز للرعاية الصحية الأولية في شمال غرب سوريا، والتي قُتل زوجها في النزاع عام 2012: "أعتقد أن 13 عاماً من المعاناة انعكست على وجهي".

وقالت الدكتورة حنان بلخى، إنه طوال عام 2023، قامت منظمة الصحة العالمية بتسليم سيارات الإسعاف وأسرة المستشفيات والأدوية والمعدات الطبية، مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة غسيل الكلى، في جميع أنحاء سوريا. كما قدمت منظمة الصحة العالمية الدعم في مجال الصحة العقلية لنحو 700000 شخص وأحالت أكثر من 3300 شخص إلى خدمات الصحة الإنجابية وصحة الطفل. كما امتد دعم منظمة الصحة العالمية في العام الماضي ليشمل علاج أكثر من 2000 حالة معقدة من سوء التغذية الحاد الوخيم في 23 مركزًا لتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

ولكن بينما تستمر منظمة الصحة العالمية في مهمتها المتمثلة في الحد من عدم المساواة في مجال الصحة وبناء سوريا أكثر صحة وقدرة على الصمود، فإن تخفيضات التمويل تثير مخاوف خطيرة بشأن توفير الخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية للأم والطفل، والرعاية في حالات الطوارئ، ومكافحة الأمراض المعدية، والصحة العقلية. الخدمات وإدارة الأمراض غير المعدية، بما في ذلك علاج السرطان.

انخفض تمويل الأنشطة الصحية الإنسانية بأكثر من 27% من عام 2022 إلى عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض ​​أكثر بنسبة 30% على الأقل في عام 2024. وفي شمال غرب سوريا وحده، أوقف 15 مستشفى عملياته في عام 2023 بسبب نقص التمويل، كما أن المزيد من المستشفيات معرضة لخطر الانهيار. إنهاء. ومع اعتماد الشمال الغربي بشكل كامل على تمويل الجهات المانحة، فإن ما يقدر بنحو مليوني شخص يخسرون دون إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة والرعاية الصحية الطارئة إذا لم تتوفر الأموال.

وشددت الدكتورة بلخي على أنه "في حين أن هناك العديد من الأزمات الأخرى في جميع أنحاء العالم والتي تتطلب سخاء وتضامن المجتمع الدولي، لا يمكننا أن ننسى الشعب السوري".

إن منظمة الصحة العالمية ملتزمة بأداء دورها الحيوي وقد أظهرت باستمرار نتائج صحية جيدة عندما أتيحت لها الموارد. وفي عام 2024، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى ما يقرب من 80 مليون دولار من التمويل للبلاد لدعم استمرارية وجودة الخدمات الصحية والبنية التحتية الصحية وإمكانية الوصول إليها، والحيلولة دون تفاقم الوضع الكارثي.