الشرطة اليونانية تعتقل 4 أشخاص بتهمة محاولة حرق حرم جامعى

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أحبطت الشرطة اليونانية اليوم /السبت/ محاولة حرق الحرم الجامعى فى زوغرافو شرق وسط المدينة فى أعقاب هجمات الحرق العمد التى يقوم بها مجهولون.



وأوضحت صحيفة كاثميرينى اليونانية إنه حتى الآن، تم اعتقال أربعة مشتبه بهم، وصادرت الشرطة عددًا غير محدد من القنابل، والعصى الخشبية، والخوذات، وزجاجات تستخدم لتصنيع قنابل المولوتوف.



وتأتي العملية في أعقاب سلسلة من هجمات الحرق المتعمد في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى تدمير عشرات المركبات.. ووفقا للصحيفة، لا تتوفر أية معلومات إضافية في الوقت الحالي عن ملابسات الحادث.