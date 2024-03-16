اليوم السابع
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السبت، 16 مارس 2024 06:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية تقدم 80 طنا من المواد الإغاثية للشعب الأوكرانى

السبت، 16 مارس 2024 05:00 م
السعودية تقدم 80 طنا من المواد الإغاثية للشعب الأوكرانى مساعدات سعودية
أ ش أ

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 غادرت مطار الملك خالد الدولى بالعاصمة السعودية /الرياض/ اليوم "السبت" الطائرة الإغاثية السعودية الـ 14 التى يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتحمل على متنها 80 طنًا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكرانى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن حمولة الطائرة تشتمل على مولدات وأجهزة كهربائية، تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخى المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم فى مختلف الأزمات والمحن التى تمر بهم.

يذكر أن السعودية سبق أن أعلنت عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، تشتمل على مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار أمريكى من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، كما تشتمل على تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار كمنحة مقدمة من خلال الصندوق السعودى للتنمية.

 







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