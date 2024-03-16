السجن 5 سنوات لشقيقين متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ع" وشقيقيه"ب.ع" بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بالتعدى على المجنى عليه "ر.ع"وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز البلينا.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليها مفاده قيام المتهمين بإطلاق صوبه الأعيرة النارية من أسلحة آلية بسبب خلافات بينهما مما تسبب له في إحداث عاهة مستديمة له بمفصل الفخذ بنسبة 15% ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
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