السجن 5 سنوات لشقيقين متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن فى سوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليها مفاده قيام المتهمين بإطلاق صوبه الأعيرة النارية من أسلحة آلية بسبب خلافات بينهما مما تسبب له في إحداث عاهة مستديمة له بمفصل الفخذ بنسبة 15% ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.