السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالتزوير فى محررات رسمية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ع.ع.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخرين بطريقى الاتفاق والمساعدة في تزوير المحررات الرسمية المزورة بأن أتفق معهم وامدهم بالبيانات اللازمة ، كما استعمل المحررات المزورة فى واقعة محضر لسنة 2017 إدارى، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.