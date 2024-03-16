"الجودة" تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى أسوان بعد وفاة سيدة منذ 5 سنوات

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت قرية العتمور قبلى التابعة لمركز كوم أمبو محافظة أسوان، مساء اليوم، السبت، مؤتمر صلح ل إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين منذ 5 سنوات مضت.

بدأت مراسم الصلح، بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ شاذلى بغدادى، ثم بدأت مراسم الصلح بين عائلة عامر من قبيلة بنى هلال، وعائلة أبوالحسن من قبيلة الحجازية، وتعانق الطرفان فى أجواء من الود والحب بين أفراد العائلتين بعد إنهاء الخصومة ووقف الدماء.

وشمل برنامج الصلح، كلمة للسيد إدريس مصطفى الشريف الإدريسى، رئيس لجنة المصالحات، وكلمة الأزهر ألقاها الشيخ دهب أبو حرير، وكلمة لجنة المصالحات ألقاها الشيخ محفوظ هباش، عضو اللجنة.

يشار إلى أن مراسم الصلح تمت بين عائلة عامر من قبيلة بنى هلال وعائلة أبوالحسن من قبيلة الحجازية، بعد سقوط سيدة من عائلة عامر ضحية فى مشاجرة بين أطراف من العائلتين قبل 5 سنوات مضت، ثم تدخلت جهود لجان المصالحات لإنهاء الخصومة وإتمام الصلح، تحت رعاية محافظ أسوان ومدير الأمن وبحضور شوقى مصطفى، رئيس مدينة ومركز كوم أمبو، ونخبة من علماء الأزهر الشريف والأوقاف وكبار العائلات والقبائل.