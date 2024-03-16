البحرين ترحب بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معنى بمكافحة الإسلاموفوبيا

إيمان حنا

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، ومنها إدانة التحريض على التمييز والعداء أو العنف ضد المسلمين ومقدساتهم، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا". وفق"الأيام"البحرينية .

وأكدت الوزارة موقف البحرين الثابت والداعم للجهود الدولية المعنية بتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، ونبذ خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها، والتضامن في نشر ثقافة السلام والتفاهم وقبول الآخر، من أجل مجتمعات إنسانية تسودها روح الأخوة والاحترام والتعايش السلمي بين الجميع.

ومن جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة "الإسلاموفوبيا".