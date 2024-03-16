اليوم السابع
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الانتهاء من أعمال التبريد بعد السيطرة على حريق استوديو الأهرام في العمرانية

السبت، 16 مارس 2024 09:11 ص
الانتهاء من أعمال التبريد بعد السيطرة على حريق استوديو الأهرام في العمرانية حريق استوديو الأهرام
كتب عبد الرحمن سيد

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انتهى رجال الحماية المدنية بالجيزة، من أعمال التبريد، الخاصة بالسيطرة على حريق اشتعل باستوديو الأهرام في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير أحد مسلسلات رمضان 2024، وتم السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 







حريق استوديو الاهرام

ستوديو الاهرام

استوديو الاهرام

حريق الاستوديو

حريق

حريق استوديو




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