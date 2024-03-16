الانتخابات الروسية.. أكثر من 4.2 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم فى اليوم الثانى

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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات بمدينة موسكو أولجا كيريلوفا أن أكثر من 4.2 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم فى مراكز الاقتراع بالعاصمة حتى الساعة 20:00 من اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية.

وقالت كيريلوفا: "حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، تم إصدار إجمالى 4286496 بطاقة اقتراع، منها 3188462 عبر التصويت الإلكترونى، و1098034 بطاقة اقتراع ورقية. الأرقام لا يمكن إلا أن تسعدنا فهذه معدلات إقبال عالية".

بدوره، أشار نائب رئيس لجنة الانتخابات فى مدينة موسكو دميترى روت إلى أن "من الواضح أن أكثر من 90% من الناخبين المدرجين فى القوائم الإلكترونية قد أدلوا بأصواتهم".

الجدير بالذكر، أن التصويت عبر الإنترنت يستخدم لأول مرة فى الانتخابات الرئاسية فى روسيا (وهو متاح فى حوالى ثلث مناطق البلاد).

وقد فتحت أبوابها مراكز الاقتراع الأولى أمس فى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو فى كامتشاتكا وتشوكوتكا. وفى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، فتحت أبوابها أيضا مراكز التصويت فى أقصى غرب روسيا - منطقة كالينينجراد.

وأدلى ما يقرب من 2.6 مليونين روسى بأصواتهم مبكرا فى الانتخابات. وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت فى الاستحقاق الرئاسى سيستمر أيام 15 و16 و17 مارس.

ويتنافس فى هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالى الديمقراطى الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعى الروسي" نيكولاى خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بلغت نسبة إقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية فى روسيا حتى الساعة 17:31 بتوقيت موسكو فى اليوم الأول للتصويت 25.03%.