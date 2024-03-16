الإمارات تستقبل الدفعة الـ13 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان

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وصلت اليوم /السبت/ الدفعة الـ13 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ 1000 طفل فلسطينى من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة فى مستشفيات الدولة.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن الطائرة وصلت مطار زايد الدولى وعلى متنها 98 شخصا، منهم 40 من الأطفال الذين هم فى أمسّ الحاجة للمساعدة الطبية ممن يعانون من إصابات وحروق شديدة، ومن مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاج حثيث، مع 58 مرافقاً من عائلاتهم.

وأوضحت أنه بذلك بلغ مجموع الذين استقبلتهم مستشفيات الإمارات 1154 مريضا ومرافقا من بينهم 585 من الأطفال الجرحى ومصابى مرضى السرطان بالإضافة إلى 569 مرافقا.

وأكدت مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة الدكتورة مها بركات، التزام الإمارات بالعمل على التخفيف من المعاناة الإنسانية التى يمر بها الأشقاء الفلسطينيون فى غزة، مشيدة بتعاون السلطات المصرية التى سخرت كافة الإمكانيات لدعم وتسهيل المبادرات الإنسانية الإماراتية.

وثمنت مها بركات جهود فرق العمل والطواقم الطبية والمتطوعين العاملين فى علاج ورعاية الأشقاء الفلسطينيين فى المستشفيين الميدانى فى غزة والعائم فى العريش، ومستشفيات الدولة التى استقبلت الجرحى والمصابين بالسرطان، والفريق الطبى المعنى بنقلهم من غزة إلى الإمارات وفق البروتوكول الصحى المتعارف عليه فى عمليات الإخلاء الطبي.