الإعدام والسجن المؤبد للمتهمين بقتل شاب لخلافات بينهم بالشرقية للمفتي

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، 4 أشخاص متهمين بقتل شاب بعدة طعنات بسبب خلافات سابقة بينهم بمركز فاقوس، وذلك بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 21036 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة فاقوس، المقيدة برقم 2344 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 24 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة كلا من: "أحمد ص م ع ع" وشقيقه "محمد" 36 عاما، عامل خردة، ووالدهما "صلاح" 66 عاما، قهوجي، و"جمال ع م ال" 55 عاما، فران، مقيمين بقرية الفدادنة بمركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "أحمد سعيد" بسبب خلافات سابقة بينهم.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لذلك اسلحة بيضاء (سكين - سنجة) وتربصوا بالمجني عليه حتى أيقنوا مروره وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء حوزتهم محدثين إصابته وحال ذلك كال له المتهم الأول ضربة بالسلاح الأبيض (سنجة) فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته لخلافات سابقة فيما بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحريات أن المجني عليه متزوج حديثا وزوجته كانت حامل وكان في طريقه لشراء علاج لها قبل مقتله.