الأرصاد السعودية: سقوط أمطار رعدية على مكة اليوم

إيمان حنا

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية ـ اليوم السبت ـ متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير؛ في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق: (الباحة، مكة المكرمة، الشرقية)، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، والقصيم، والحدود الشمالية (طريف)، والجوف (القريات)، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم). وفق "سبق" .