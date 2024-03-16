استمرار فتح باب التقديم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى

كتب محمد صبحى

تواصل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يستمر التقدم حتي 31 مارس 2024.

وكانت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أكدت أن مد موعد التقدم في برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، جاء في ضوء الإقبال الشديد من رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين، وحرص الأكاديمية على مشاركة أكبر عدد من رواد الأعمال والمبتكرين، مؤكدة أن برنامج "انطلاق" يهدف إلي تحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية؛ تحقيقًا لهدف الاقتصاد المعرفي.

ودعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جميع المهتمين إلى ملء استمارة التقدم من خلال الرابط التالي: http://www.asrt.sci.eg/open-calls/intilac2024/ كما أن كافة التفاصيل يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة: http://www.asrt.sci.eg/open-calls/intilac2024/ وأنه يمكن الرد على كافة الاستفسارات عبر التواصل مع أ.ياسمين سمير مدير البرنامج على البريد الإلكتروني التالي:

Yasminsamir78@gmail.com