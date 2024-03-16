اليوم السابع
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استمرار رصف شارع الشريف بمدينة ناصر بسوهاج بتكلفة 2.2 مليون جنيه.. صور

السبت، 16 مارس 2024 02:38 م
استمرار رصف شارع الشريف بمدينة ناصر بسوهاج بتكلفة 2.2 مليون جنيه.. صور إستمرار رصف شارع الشريف
سوهاج محمود مقبول

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تابعت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، أعمال رصف وتطوير الشوارع الفرعية بمنطقة شارع الشريف بمدينة ناصر، بمساحة 6000 متر مسطح، وبتكلفة مليون و200 ألف جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الانتهاء من أعمال رصف الطرق الداخلية والخارجية، والشوارع الفرعية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

 وقام كل من علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق بالمحافظة، بتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الفرعية بمنطقة الزراعة أمام الحماية المدنية، والمتفرعة من طريق أسيوط سوهاج، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وذلك في إطار خطة المحافظة للانتهاء من كافة الشوارع التي شهدت إحلال وتجديد شبكات المرافق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الإنتهاء من أعمال الرصف بالشارع
الإنتهاء من أعمال الرصف بالشارع

جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف

رصف التفرعات
رصف التفرعات

رصف الشوارع
رصف الشوارع

رصف شوارع حى شرق
رصف شوارع حى شرق

شارع تم رصفه
شارع تم رصفه

معدات الرصف بالشارع
معدات الرصف بالشارع
 
 






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