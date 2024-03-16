اليوم السابع
Ads
السبت، 16 مارس 2024 04:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

استمرار جهود الحماية المدنية للسيطرة على حريق استوديو الأهرام.. صور

السبت، 16 مارس 2024 03:12 ص
استمرار جهود الحماية المدنية للسيطرة على حريق استوديو الأهرام.. صور حريق استديو الأهرام
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة، جهود السيطرة على النيران التي اشتعلت داخل استوديو الأهرام، بمنطقة خاتم المرسلين في العمرانية، قبل امتدادها لأنحاء الاستوديو.
 
وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لإخماد النيران، بسبب سرعة انتشار النيران، نتيجة اندلاعها بأخشاب خاصة بموقع تصوير إحدى المسلسلات  كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات، وجاري السيطرة عليه،  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
حريق (1)
حريق (1)

حريق (2)
حريق (2)

حريق (3)
حريق (3)

حريق (4)
حريق (4)

حريق (5)
حريق (5)

حريق (6)
حريق (6)

حريق (7)
حريق (7)

حريق (8)
حريق (8)

 







حريق استوديو الاهرام

استوديو الأهرام

الحماية المدنية بالجيزة

حريق الاستوديو




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة