استمرار جهود الحماية المدنية للسيطرة على حريق استوديو الأهرام.. صور

كتب بهجت أبو ضيف

يواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة، جهود السيطرة على النيران التي اشتعلت داخل استوديو الأهرام، بمنطقة خاتم المرسلين في العمرانية، قبل امتدادها لأنحاء الاستوديو.

وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لإخماد النيران، بسبب سرعة انتشار النيران، نتيجة اندلاعها بأخشاب خاصة بموقع تصوير إحدى المسلسلات كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات، وجاري السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.