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إشارة مرور... تعرف على إجراءات تساعدك فى ترخيص سيارات النقل

السبت، 16 مارس 2024 06:00 م
إشارة مرور... تعرف على إجراءات تساعدك فى ترخيص سيارات النقل لجان للمرور على المواقف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يوجد العديد من إجراءات تجديد رخصة التسيير، ولا بد من توافر جميع الأوراق المخصصة لاستخراج الرخصة من داخل وحدات المرور، والتى نسردها لكم فى التقرير التالى..

- تقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351.

 

- إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد.

 

- شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق.

 

- شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.

 

- نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات.

 

- نموذج الفحص البيئى.

 

- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.

 

- فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل.

 

-استلام الرخصة المؤمنة.

 

 







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