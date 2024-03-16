أونروا: واحد من كل 3 أطفال تحت السنتين فى غزة يعانى من سوء تغذية حاد

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قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن واحدا من كل 3 أطفال تحت سن العامين فى شمال قطاع غزة يعانى فى الوقت الحالى من سوء تغذية حاد، محذرة من أن المجاعة تلوح فى الأفق.

وقالت الوكالة الدولية - فى منشور أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - إن سوء تغذية الأطفال يتوسع بسرعة وسيصل إلى مستويات غير مسبوقة فى غزة، كما أشارت المستشفيات هناك إلى أن بعض الأطفال يموتون من سوء التغذية والجفاف.

ومن المتوقع أن تقدم الهيئة الدولية لمراقبة انعدام الأمن الغذائى قريبا تقريرا بشأن مدى أزمة الجوع فى غزة، بعد أن أشارت فى وقت سابق خلال شهر ديسمبر الماضى إلى خطر حدوث مجاعة متوقعة فى شهر مايو المقبل.