أقدم ورش الإسكندرية.. عم أحمد عثمان صمم شماسى فيلم أبى فوق الشجرة "صور"

الإسكندرية - أحمد الزغبي

تعد صناعة العكازات والشماسي من أقدم المهن في مصر ومنها محافظة الإسكندرية، والتي اشتهرت منذ زمن طويل بصناعة شماسي البحر، نظرا لمكانتها على شواطئ البحر المتوسط.

فى منطقة العطارين منذ قرابة 100عام يجلس عم أحمد عثمان صاحب الـ 83 سنة داخل المحل الذي ورثه من والده، يصنع شماسي البحر والأمطار والعكازات، والذى يتردد عليه أعداد كبيرة من المواطنين، وشارك في أعمال فنية شهيرة منها فيلم أبي فوق الشجرة، وفرقة رضا الاستعراضية.

يقول أحمد عثمان محمد 83 سنة، إنه أقدم صانع الشماسي والعصى فى الإسكندرية منذ عام 1927، وتعلم المهنة من والده الذي كان يقوم بتصنيع وإصلاح الشماسي والعصي العكاز، وأعمالهم عبارة عن تصنيع شماسي البحر التي تستخدم علي الشواطئ وشماسي الأمطار والشمس، وحتي التي تستخدم في موسم الحج.

وأضاف أحمد عثمان لـ"اليوم السابع"، أنه شارك في تصنيع واختيار ألوان الشماسي التي ظهرت في أغنية "دقوا الشماسي" بفيلم أبي فوق الشجرة، بطولة عبد الحليم حافظ والمخرج حسين كمال وعبد الحليم الله يرحمهم سنة 1969، وأيضا فرقة رضا الاستعراضية، وكذلك قمت بتصميم شماسي التصوير في الافلام والاستوديهات عاكسة للضوء.

وأوضح أحمد عثمان، أن اختيار الألوان في الشماسي التي يستخدمها المواطنين في الشتاء أو الصيف، وفي الإسكندرية، يتم اختيار اللون الأسود لشماسي الشتاء كي تتحمل الأمطار وتكون سهلة التنظيف، وفي فصل الصيف خاصة محافظات الصعيد يتم اختيار اللون الأبيض، نظرا لارتفاع درجات الحرارة العالية، أما العصا والعكاز تكون من خشب الأبانوس المطعم والسادة، وأنواع أخرى من الأخشاب النادرة.

وأشار صاحب أقدم ورشة، أنه يقوم بتصنيع شماسي كاتمة للضوء مخصصة لهيئة تحكيم القطن لأعمال الفرز فى أعمال القطن، وهيئات حكومية وشركات، وأن المحل كان يتردد عليه شخصيات عامة منهم، فرغلي باشا والدكتور جمال الدين العطيفي، والدكتور ثروت عكاشة ومخرجين وفنانين.



أحمد-عثمان-يمارس-عمله-في-صناعة-العكاز-بالإسكندرية



اقدم-محل-لتصنيع-الشماسي-والعكاز-من-سنة-1927-بالإسكندرية



اقدم-ورشة-لصناعة-العكاز-والشماسي-بالإسكندرية



عم-أحمد-عثمان-أمام--محله-في-العطارين-بالإسكندرية