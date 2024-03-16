أذان العشاء فى سادس أيام رمضان من مسجد صلاح الدين بمدينة الأقصر.. فيديو

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مسجد صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر، رصد خلاله رفع أذان العشاء فى سادس أيام شهر رمضان المبارك.

وكان رصد "تليفزيون اليوم السابع" لحظات البهجة والفرحة وتجمعا كبيرا من المواطنين حول مدفع الإفطار الشهير بمدفع الحاجة فاطمة فى وسط مدينة الأقصر، خلال إطلاقه فى سادس أيام شهر رمضان المبارك، وسط أجواء مميزة خلال التجهيز للمدفع فى اللحظات الأخيرة قبل آذان المغرب.

وعن قصة "مدفع الحاجة فاطمة" أو مدفع رمضان الشهير بمدينة الأقصر، يقول الحاج صلاح هاشم أحد أهالى المحافظة، إن المدفع سمى باسم "مدفع الحاجة فاطمة" له قصة توارثها الأجيال على مر العصور، حيث إن المدفع جاء لمصر ضمن سلسلة مدافع فى عهد الخديوى إسماعيل والتى تمت صناعتها منذ حوالى 153 سنة مضت، أى فى عام 1871م وكانت تشارك فى الحروب الأوروبية بالقرن التاسع عشر، وخلال تنظيف أحد الجنود لأحد تلك المدافع بالعاصمة وقتها خرجت طلقة منه وقت غروب الشمس بالمصادفة، ودوى صدى الصوت فى كافة أرجاء مصر القديمة، فظن الأهالى إنه تقليد جديد من الأسرة الملكية للإعلان عن موعد الإفطار، فأصدرت "الحاجة فاطمة" ابنة الخديوى إسماعيل فرمان فى تلك الفترة بإطلاق قذيفة من المدفع وقت الإفطار ووقت الإمساك فجراً خلال شهر رمضان، فأصبح منذ ذلك الوقت يطلق عليه بين الأهالى "مدفع الحاجة فاطمة".