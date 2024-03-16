أخبار الاقتصاد اليوم: الإفراج عن 25 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 16-3-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم ومن أبرزها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات

وزارة المالية: الإفراج النهائى عن 25 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات، لافتًا إلى أننا حريصون على تسهيل إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة وما تتضمنه من تيسيرات، وتعزيز التواصل المباشر مع كل من يرغب فى استيراد سيارات وفق الضوابط المقررة.. علمًا بأنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الانضمام للمبادرة طالما استوفى الشروط.

أضاف الوزير، مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت.

أوضح الوزير، أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، لافتًا إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

جهاز تنمية المشروعات: اهتمام خاص بتمويل مشروعات المرأة وتمكينها اقتصاديا

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على الاهتمام الكبير الذي يوليه الجهاز لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة المصرية لتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وتفعيل دورها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مساعدتها على إقامة مشروعاتها الخاصة وتسهيل استفادتها من مختلف أوجه الدعم التي يقدمها الجهاز سواء كان ماليا أو فنيا. وأكد رحمي على أن كافة برامج الجهاز التنموية تضع المرأة على قمة أولوياتها بهدف دعم تواجدها المجتمعي ومساعدتها على رفع مستوى معيشتها ومن ثم عائلتها. وأشار إلى أن هذا التوجه يتشارك مع الاستراتيجية القومية لدعم المرأة، لذا أطلق الجهاز العديد من المبادرات التي تستهدف دعم المرأة في قطاع المشروعات الصغيرة وتشجيعها على إقامة عملها الحر أو تطوير مشروعها القائم بالفعل.

وزيرة التعاون الدولى تٌشيد بجهود البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالجهود المبذولة بين البنك الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية الممولين للقطاع الخاص في مصر، وشركات القطاع الخاص المختلفة، بما يعزز دعم أولويات التنمية الوطنية لاسيما في المجالات ذات الأولوية.

جاء ذلك على خلفية فوز تمويل شركة "أكوا باور" لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان بقيمة 114 مليون دولار، بجائزة صفقة العام في مجال تحول الطاقة من «آي جي جلوبال» لعام 2023.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الجهود تأتي استجابة لما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة منذ عام 2014 حفزت من مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، ومكنته من التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، كما ساهمت في تحفيز شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشركاء الدوليين على تمويل تلك المشروعات من خلال تمويلات تنموية ميسرة، ودعم فني، لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بزيادة نسبة الطاقة المتجددة.