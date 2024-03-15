9 معلومات حول دعم وزارة قطاع الأعمال العام لشركات القابضة للتشييد والتعمير

كتب عبد الحليم سالم

‏نالت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة الدكتور هاني عثمان سليمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، دعما كبيرا خلال الفترة الماضية من الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كما نالت الشركات التابعة دعما مماثلا في العديد من الملفات.. تعرف على هذا الدعم من خلال 9 نقاط.

1- دعم الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتحصيل مستحقاتها لدى جهات الإسناد الحكومية.

2- المساعدة في حل المشكلات بين الشركات واجهزة الدولة المختلفة، مثل تشكيل لجان لفض التشابكات المالية مع وزارتي المالية والأوقاف.

3- المعاونة في الموضوعات الخاصة بالاراضي، وعلى رأسها ازالة التعديات، وأيضا التسجيل فى الشهر العقاري.

4- زيادة الموارد المالية لشركة مصر الجديدة من حصيلة بيع هليو بارك التي دعمت الشركة في تطوير نيو هليوبوليس،والدخول في مشروعات استثمارية جديدة.

5- جذب استثمارات من القطاع الخاص؛ للمشاركة في المشروعات الاستثمارية للشركات، مثل مشروعات شركة النصر للاسكان في المقطم باستثمارات كبيرة.

6- تعظيم الاستفادة من أصول وأراضي الشركات، بما يحقق العوائد المرجوة العادلة.

7- إبرام بروتوكول بين وزارة المالية ووزارة قطاع الاعمال العام؛ لتسوية المديونية المستحقة المصلحة الضرائب المصرية طرف بعض الشركات القابضة، والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الاعمال العام.

8- السعى الدائم لفتح مجالات المشروعات جديدة للشركات التابعة، مثل الحصول على مشروع فندق في مرسى علم بين شركة النصر العامة للمقاولات وشركة أخرى.

9- ابرام بروتوكول بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن قيام شركات المقاولات إيجيكو و العبد بانشاء وتطوير مصانع الغزل والنسيج بالمنيا والدقهلية.