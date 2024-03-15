80 متطوعا يشاركون فى توزيع مواد غذائية على الأسر المستحقة بالعاشر من رمضان

وذلك في إطار سعي التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للتدخل المباشر لدعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء جمهورية مصر العربية في الموسم الرمضاني 2024 من خلال مؤسسات وأمانات التحالف بالمحافظات، تقوم جمعية رسالة فرع العاشر من رمضان، اليوم الجمعة، تحت مظلة التحالف الوطني بتوزيع 400 كرتونة على الأسر الاولى بالرعاية

ويواصل التحالف الوطنى جهوده خلال شهر رمضان الكريم من أجل دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال توزيع كراتين سلع غذائية ولحوم ودواجن إلى جانب استمرار قوافلها الطبية المنتشرة بالمحافظات لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين في القرى الأكثر فقرا.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام المؤسسة بالمواطنين الأكثر فقرا في كل محافظات الجمهورية،ولدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا



80 متطوعا يشاركون مواد غذائية على الأسر المستحقة بمدينة العاشر من رمضان (1)



80 متطوعا يشاركون مواد غذائية على الأسر المستحقة بمدينة العاشر من رمضان (2)



80 متطوعا يشاركون مواد غذائية على الأسر المستحقة بمدينة العاشر من رمضان (3)



80 متطوعا يشاركون مواد غذائية على الأسر المستحقة بمدينة العاشر من رمضان (4)



80 متطوعا يشاركون مواد غذائية على الأسر المستحقة بمدينة العاشر من رمضان (5)

وصل قبل قليل 80شابا وفتاة من المتطوعين بفرع جمعية رسالة بالقاهرة،إلى مقر فرع الجمعية بمدينة العاشر من رمضان للمشاركة في توزيع 400 كرتونة سلع غذائية.