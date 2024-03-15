4 نصائح للسيطرة على تزايد الرغبة فى تناول الطعام بعد الإفطار

كتبت مروة محمود الياس

ينتاب البعض منا حالة من النهم الشديد بعد تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، ولا نستطيع السيطرة حينها على رغبتنا فى تناول السكريات، أو الأنواع المختلفة من الطعام مرارا وتكرارا، ويوضح تقرير نشر فى موقع ماديسن نت المعنى بالصحة العامة مجموعة من الحيل والنصائح البسيطة التى يمكن أن توقف هذا الشعور بالنهم.

يوضح التقرير أن الرغبة الشديدة فى تناول الطعام بعد الإفطار فى رمضان يجب على الإنسان التحكم بها، من خلال مجموعة من النصائح، فعندما تشعر بهذا الجوع يجب أن تقوم بممارسة شىء ما مثل المشى أو الجرى لمدة 15 دقيقة على سبيل المثال، ويمكن أيضا الاهتمام بالوجبات البينية الخفيفة البسيطة قليلة الحجم، وقليلة السعرات أيضا مثل تناول بيضة مسلوقة على سبيل المثال أو عصير فاكهة طبيعية دون إضافة أى محليات، أو تناول ثمرة فاكهة طازجة.

فيما نصح الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشارى الباطنة قصر العينى بضرورة الاهتمام بالوجبات صغيرة الحجم كثيرة العدد، فلا بد من تناول الطعام بكميات قليلة جدا على وجبة الإفطار، ثم ترك مدة تتراوح بين الساعتين إلى ساعة وتناول وجبة صغيرة أخرى، ولابد من الاهتمام بالخضراوات الصحية وطبق السلطة الغنى فى كل وجبة من هذه الوجبات الصغيرة.

الاستعاضة بالمشروبات الصحية عن المشروبات المليئة بالسكر، مثل المشروبات العشبية كاليانسون والزنجبيل والشىء بدون محليات أو عصائر الفاكهة الطبيعية المعصورة دون إضافة السكر، فهى تحفظ الترطيب وتقلل من حدة الجفاف وتشعرك بالشبع ولو لوقت قليل، عدم الاعتماد أيضا على وجبتى الإفطار والسحور فقط فاقتصار عدد الوجبات وتقليل حجمها ومكوناتها أمر فى غاية الأهمية، لتقليل حدة الشعور بالنهم والحفاظ على وزن مثالى، وضبط معدلات السكر والضغط، فيجب أن تكون وجبة الإفطار خفيفة، وليست ثقيلة العناصر وكبيرة الحجم كما يفعل البعض خطأ.