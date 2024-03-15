4 فيتامينات أساسية للتركيز وصحة الدماغ

كتبت مروة محمود الياس

قلة التركيز والشعور بالتشتت وعدم القدرة على التفكير بشكل سليم، مشكلات يعاني منها الكثير منا، وقد يتبعها شعور بالنسيان أو ضعف في التذكر والذاكرة، وفقا لتقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة العامة فإن هناك مجموعة من الفيتامينات يمكن أن يلجأ إليها الإنسان وفقا لاستشاره مختص لتعزيز صحة الدماغ والوظائف الإدراكية وصحة العقل ووظائفه.

فيتامينات تعزز صحة الدماغ تابع التقرير موضحا أن فيتامين ب المركب أحد أهم أنواع الفيتامينات التي تساعد على تعزيز الأعصاب والناقلات العصبية، وبالتالي فهي تحسن من عمل الذاكرة وتحسن الإدراك، ومن الأطعمة الغنية به اللحوم الحمراء والبقوليات .

وفيتامين د المعزز لصحة الجسم والعظام ولناقلات العصبية أيضا وخلايا الدماغ، ولذا يمكنك الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس المفيدة، أي قبل الظهر وبعد العصر، مع ضرورة تناول الأطعمة الغنية به مثل بيض والأسماك، ومنتجات الألبان مثل الزبادي والحليب ومشتقاته.

فيتامين ك المعزز لخلايا الدماغ ويعمل على الحفاظ على الوظائف الادراكية والوظائف السليمة للمخ، ومن الأطعمة الغنية به السبانخ، والجرجير والكرنب .

فيتامين سي هذا الفيتامين الهام بشكل عام لصحة الجسم والمناعة كما أنه يعزز منه قوة خلايا الدماغ لأنه يحمي من التأكسد وبالتالي لاحتوائه على مضادات الأكسدة يصبح فعالا جدا للذاكرة، ومن الأطعمة الغنية به، الفراولة، البرتقال، الجوافة، والفلفل الألوان، الليمون.