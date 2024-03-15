اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 مارس 2024 06:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

3.784 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسيل لليابان وكوريا الجنوبية والصين

الجمعة، 15 مارس 2024 12:00 ص
3.784 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسيل لليابان وكوريا الجنوبية والصين "ارشيفية"
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين و تایوان حوالي 3.784 مليون طن خلال شهر نوفمبر 2023 مستأثرة بحصة بلغت 21.6% من الإجمالي وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة " أوابك".

 

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى ، إلى ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر نوفمبر 2023 بمقدار 0.09 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 11.89 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 1.01 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 11.92 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

 

وارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل فى كوريا الجنوبية بمقدار 0.31 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 12.37 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بينما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 0.11 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 11.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

 

انخفض المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعى المسجل فى مركز هنرى بالسوق الأمريكي خلال شهر ديسمبر 2023 إلى 2.52 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.







الغاز المسيل

الدول العربية

أوابك




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة