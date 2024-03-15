3.784 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسيل لليابان وكوريا الجنوبية والصين

كتبت – مروة الغول

بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين و تایوان حوالي 3.784 مليون طن خلال شهر نوفمبر 2023 مستأثرة بحصة بلغت 21.6% من الإجمالي وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة " أوابك".

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى ، إلى ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر نوفمبر 2023 بمقدار 0.09 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 11.89 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 1.01 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 11.92 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل فى كوريا الجنوبية بمقدار 0.31 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 12.37 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بينما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 0.11 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 11.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

انخفض المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعى المسجل فى مركز هنرى بالسوق الأمريكي خلال شهر ديسمبر 2023 إلى 2.52 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.