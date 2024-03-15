10 معلومات عن جرين شرم أول مشروع لتعظيم السياحة البيئية فى مصر

كتبت منال العيسوى

وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء يمثلان نموذجا فريدا للتنيسيق الكامل بين الوزارة والمحافظة، خاصة مع إطلاق مبادرة تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء على مدار فترة تجاوزت أحدى عشر شهرا، وهى فترة التحضير لمؤتمر المناخ cop27، بما تتمتع به المدينة من طبيعة خاصة في السياحة البيئية، إضافة لتتميزها بالعديد من الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي الفريد، الأمر الذى يتحتم معه ضرورة حمايتها ودعمها لتعظيم العائدات منها، وجعلها على رأس قائمة المدن المستدامة في قطاع السياحية البيئية، بمشاركة القطاع الخاص كأحد أهم الشركاء الداعمين للعمل البيئي.

من ضمن المشروعات التي تعمل عليها وزارة البيئة مشروع جرين شرم، وخلال هذا التقرير نطرح أهم 10 معلومات عن المشروع.

أولا: مشروع "جرين شرم" هو أحد سبل تحقيق الدعم لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

ثانيا: الهدف الأساسي من مشروع "جرين شرم" هو الحفاظ على ما تم من أعمال تطوير.

ثالثا: مشروع "جرين شرم" يسعى لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات البيئية التي تمت في المدينة والحفاظ على استدامتها.

رابعا: مشروع "جرين شرم" يعمل على التسويق لمدينة شرم الشيخ عالميا، خاصة مع وجود المشروعات الخضراء التى تم تنفيذها.

خامسا: مشروع "جرين شرم" يعمل على دعم السياحة البيئية بها وزيادة العائد منها.

سادسا: مشروع "جرين شرم" يعمل على عدة محاور أساسية، أهمها الاعتماد على استخدام تكنولوجيات منخفضة الكربون، كالاعتماد على الطاقة الشمسية وغيرها من الآليات.

سابعا: مشروع "جرين شرم" يعمل على الإدارة الفعالة للمخلفات لتحقيق أقصى استفادة منها مع إدخال تكنولوجيات جديدة ومتجددة، كما يضع خطة نموذجية للمخلفات، يعتمد على النقل الأخضر.

ثامنا: مشروع "جرين شرم"، يعمل على الحد من مفقودات المياه، من خلال تحسين كفاءة محطات التحلية، معالجة الصرف الصحى لتوفير الفاقد منهما.

تاسعا: مشروع "جرين شرم" يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي، لدعم إجراءات الصون، والحفاظ على الموارد الطبيعية بشرم الشيخ، للنهوض بالمدينة بشكل متكامل يشمل جميع أبعاد التنمية المستدامة.