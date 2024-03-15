وزير سابق فى عهد ترامب يخطط للاستحواذ على تيك توك بعد دعوات حظره بأمريكا

كتبت : نهال أبو السعود

قال وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين إنه يجمع مجموعة من المستثمرين الذين سيحاولون شراء تيك توك والتي قد تضطر قريبًا إلى طرحها للبيع بعد أن وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الأم بايت دانس مقابل حظره على مستوى البلاد.

وأكد منوشين الذى شغل منصب وزير الخزانة فى عهد ترامب أنه يؤيد بشدة مشروع القانون الذى سيرفع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه. وقال لشبكة سى إن بى سى: "أعتقد أنه يتعين إقرار التشريع وأعتقد بأنه يجب بيع تيك توك وأضاف أن تيك توك "عمل تجارى عظيم وسيشكل مجموعة لشراء التطبيق.

ويشعر المشرعون بالقلق من أن الشركة، على الرغم من ادعائها بالاستقلال، مسؤولة فى النهاية أمام الحزب الشيوعى الصينى، الذى يمكن أن يستخدم التطبيق للتأثير على 170 مليون أمريكى قاموا بتنزيله.

قال ستيفين منوشين: "يجب أن تكون مملوكة للولايات المتحدة.. لا توجد طريقة تسمح للصينيين بالسماح للولايات المتحدة على الإطلاق لتمتلك شيئًا كهذا في الصين."

ومع ذلك، أشار الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو أن التطبيق ليس للبيع وقال إن التشريع "سيؤدي إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة"، مع وضع المزيد من السلطة في أيدي شركات التواصل الاجتماعي.

وقال تشيو: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا، بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية، لحماية هذه المنصة الرائعة التي بنيناها من أجلكم نعتقد أنه يمكننا التغلب على هذا معًا."

وقالت CNBC إن قيمة التطبيق وحده ليست واضحة، ولكن تم تقدير ByteDance بمبلغ 220 مليار دولار في جولة التمويل الأخيرة لعام 2023.

ولم يذكر منوشين أى مستثمرين محتملين آخرين أو يقدم سعرا سيكون على استعداد لدفعه.