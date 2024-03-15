وزير الخارجية الإيطالى: مصر جزء أساسى من محاولة التوصل لاتفاق يحمل السلام إلى غزة

أ ش أ

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى أنطونيو تايانى، أن مصر تعد جزءًا أساسيًا من محاولة التوصل لـ "اتفاق يحمل السلام إلى قطاع غزّة"، لافتا إلى أن على بلاده العمل مع الدول الإسلامية المعتدلة فى الشرق الأوسط، ومن بينها مصر.

وقال تايانى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم الجمعة - "إن الشعب الإيطالى يريد السلام الذى يمكن تحقيقه بفضل الوسطاء، ومصر دولة أساسية من وجهة النظر هذه"، مضيفا "كفانا وفيات من المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وحول ملف الهجرة، أعرب وزير الخارجية الإيطالى عن الاقتناع بأن رئيسة وزراء بلاده جورجا ميلونى أبلت حسنا بالذهاب إلى مصر، وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير فعلت جيداً، بالإقدام على الخطوة ذاتها... قائلا: "إفريقيا تريد حضورنا. استقرار القارة ونموها أمران حاسمان، وقد أبلت حسنا ميلونى بالذهاب إلى مصر، وكذلك فون دير لاين. لقد استيقظت أوروبا أخيراً وبدأت تنظر إلى أفريقيا باهتمام أكبر، وتستثمر فيها".

وأضاف: "حكومتنا تحاول معالجة قضية الهجرة، التى تشكل جزءاً من القضية الأفريقية وليس القضية بأكملها، لذلك يتحتم علينا إقامة حوار قوى مع قارة يغادر منها مهاجرون عديدون، كما تمثل فرصة اقتصادية استثنائية بالنسبة لنا جميعاً أيضاً".